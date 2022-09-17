Григорий Дрозд: «У Головкина крайне немного шансов в бою с Канело»

Теги Григорий Дрозд суперсредний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Головкин - Канело Бокс/MMA/UFC

Бывший российский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

«Альварес будет фаворитом, но неявным. На стороне Головкина сильный удар, психологическая подготовка. На стороне Альвареса молодость, скорость и желание реваншироваться после Бивола.

Я считаю, что пик Головкина прошел, но он находится в неплохой форме, но лучшее уже позади. Так что шансов у него крайне немного. В

торой и первый бой были сомнительными по результату. Надеюсь, что в этот раз результат будет объективным», – сказал Дрозд.

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