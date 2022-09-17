Магомед Исмаилов: «Победа Головкина над Канело не будет чудом. Это будет приятный сюрприз»

Российский боец поделился ожиданиями от третьего боя Сауля Альвареса и .

«Я буду болеть за Головкина. Возраст Геннадия берет свое с каждым поединком, а у Сауля – наоборот. Он может еще сильнее включиться.

Если бой получится близким, Альваресу отдадут победу. При любой возможности раунды отдадут мексиканцу.

Все противостояние складывается не в пользу Геннадия, если говорить о работе судей. Даже когда он победил, решения были сильно неправильными.

Но победа Головкина точно не будет чудом. Это будет приятный сюрприз. Чудо – это когда Альвареса победит любитель, а Геннадий – мировая звезда. Он не настолько утратил своих лучших качеств, чтобы считать его победу в данной встрече чудом», – сказал Исмаилов.

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