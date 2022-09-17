Канело за бой с Головкиным получит 45 млн долларов, Геннадий – 20 млн (The Mirror)

Стали известны гонорары Сауля Альвареса и Геннадия Головкина за третий бой, который состоится в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе.

По информации The Mirror, мексиканец получит гарантированный гонорар в размере 45 миллионов долларов, казахстанский боксер – 20 млн.

Итоговые выплаты боксеров могут увеличиться благодаря бонусам за продажу платных трансляций и билетов.

За первый бой Канело получил 5 млн долларов, а Головкин – 3 млн. Во втором поединке мексиканцу заплатили столько же, а боксеру из Казахстана – на один миллион больше.

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