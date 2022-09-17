Геннадий Головкин: «Кто такой Канело, чтобы завершать чью-либо карьеру»

Казахстанский боксер ответил на вопрос о завершении карьеры после боя с Саулем Альваресом.

«Канело сейчас думает, что он может нокаутировать меня или завершить мою карьеру. Но кто он такой, чтобы начинать или завершать чью-либо карьеру?

Не знаю, может, Сауль ведет этим событиям какой-то счет. Но, исходя из возраста и его положения, это не ему решать.

Трилогия – это большое событие. Нелегко получить третий поединок с одним боксером. Это значит, что я востребован и люди хотят видеть мои бои. И сейчас это, возможно, самый громкий поединок в боксе», – сказал Головкин.

Третий бой Головкина и Канело состоится в ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе.

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