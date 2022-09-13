Шон О’Мэлли: «Хамзат потеряет фанатов, но он все еще большое имя»

Боец легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли прокомментировал поведение после боя с Кевином Холландом на UFC 279.

«Мне интересно, почему он не вышел к публике и не сказал: «Ребята, извините, врачи заставили меня… Я бы мог сделать вес». Вместо этого он заявил: «Я был близок, пока они не заставили меня».

Конечно, Хамзат потеряет фанатов после этого случая, но он все еще большое имя», – сказал О’Мэлли.

Напомним, изначально Чимаев должен был драться в Лас-Вегасе с Нейтом Диазом, но провалил взвешивание. Хамзату в соперники дали Холланда, которого он победил удушающим в первом раунде.

Чимаев наказал американца-болтуна: придушил Холланда за 2 минуты и снова не пропустил ударов – под свист с трибун

Адесанья про бой Чимаев – Холланд: «Отдаю должное Кевину – он хорошо себя проявил»