Шон О’Мэлли: «Разве Чимаев не проделал трюк с полотенцем на UFC 267?»

Боец легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли заподозрил в жульничестве на церемонии взвешивания перед UFC 267.

«Разве он не проделал трюк с полотенцем? Он провалил взвешивание, но затем оперся на полотенце и очень быстро похудел на 2,3 кг. И вот теперь он не уложился в вес.

Он сказал, что мог это сделать. Поверим ли мы? Ко мне никогда не приходил врач и не спрашивал, как продвигается весогонка», – сказал О’Мэлли.

30 октября на UFC 267 Чимаев победил удушающим приемом в первом раунде Ли Цзиньляна.

Шон О’Мэлли: «Хамзат потеряет фанатов, но он все еще большое имя»

Чимаев наказал американца-болтуна: придушил Холланда за 2 минуты и снова не пропустил ударов – под свист с трибун