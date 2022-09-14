Шон О’Мэлли: «Разве Чимаев не проделал трюк с полотенцем на UFC 267?»

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Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли заподозрил Хамзата Чимаева в жульничестве на церемонии взвешивания перед UFC 267.

«Разве он не проделал трюк с полотенцем? Он провалил взвешивание, но затем оперся на полотенце и очень быстро похудел на 2,3 кг. И вот теперь он не уложился в вес.

Он сказал, что мог это сделать. Поверим ли мы? Ко мне никогда не приходил врач и не спрашивал, как продвигается весогонка», – сказал О’Мэлли.

30 октября на UFC 267 Чимаев победил удушающим приемом в первом раунде Ли Цзиньляна.

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