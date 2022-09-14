НТВ покажет бой Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика 24 сентября в прямом эфире

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Вячеслав Дацик Дмитрий Кудряшов бокс Емельяненко - Дацик Сослан Асбаров Hardcore Boxing Hardcore Емельяненко - Дацик Бокс/MMA/UFC

Телеканал НТВ покажет в прямом эфире главные поединки турнира Hardcore Boxing, который состоится 24 сентября в Москве.

В главном событии турнира пройдет бой по правилам бокса между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

В со-главном поединке встретятся Дмитрий Кудряшов и Сослан Асбаров.

Прямая трансляция начнется на НТВ 24 сентября в 22:40 по московскому времени.

Александр Емельяненко сообщил, что за два месяца похудел на 23,5 кг

Емельяненко уверен в победе над Дациком: «Я знаю, что он распустился. Это будет легкая прогулка»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные