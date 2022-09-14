НТВ покажет бой Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика 24 сентября в прямом эфире

Телеканал НТВ покажет в прямом эфире главные поединки турнира , который состоится 24 сентября в Москве.

В главном событии турнира пройдет бой по правилам бокса между Александром Емельяненко и .

В со-главном поединке встретятся и Сослан Асбаров.

Прямая трансляция начнется на НТВ 24 сентября в 22:40 по московскому времени.

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