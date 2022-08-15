Емельяненко уверен в победе над Дациком: «Я знаю, что он распустился. Это будет легкая прогулка»

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Известный российский тяжеловес Александр Емельяненко, которому 24 сентября предстоит боксерский поединок против Вячеслава Дацика, уверен в своей победе.

«Чувствую себя отлично. Подойду к бою с Дациком в очень хорошей форме. Я знаю, что он распустился. Живет на кухне, перестал тренироваться. 

Упала скорость, перестал серийно работать, функционал упал. Я думаю, Дацик – это будет легкая прогулка. Он не в той форме, не в тех кондициях», – сказал Емельяненко.

Дацик – об интересе со стороны Eagle FC: «Будет интересный соперник, то почему бы и нет?» 

Емельяненко – об интересе EFC к Дацику: «Не знаю, почему Хабиб к нему так проникся. Как был ужасным нациком, так и остался» 

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