Бой Стрикленда и Канноньера 15 октября отменен из-за травмы Шона

Средневес UFC Шон Стрикленд снялся с боя против из-за травмы пальца.

Поединок должен был состояться 15 октября на 212 в Лас-Вегасе. Американец сообщил, что планирует провести небольшую процедуру по восстановлению пальца.

В последнем поединке Стрикленд проиграл нокаутом в первом раунде Алексу Перейре. Канноньер в июле единогласным решением судей проиграл Исраэлю Адесанье.

Шон Стрикленд: «Адесанья будет прыгать вокруг Перейры все пять раундов и переиграет его по очкам»

Боец UFC признался, что был неонацистом. В школе рисовал на теле свастики, а испортили – дедушка-расист и известный фильм