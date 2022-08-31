Бой Стрикленда и Канноньера 15 октября отменен из-за травмы Шона

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Средневес UFC Шон Стрикленд снялся с боя против Джареда Канноньера из-за травмы пальца.

Поединок должен был состояться 15 октября на UFC Fight Night 212 в Лас-Вегасе. Американец сообщил, что планирует провести небольшую процедуру по восстановлению пальца.

В последнем поединке Стрикленд проиграл нокаутом в первом раунде Алексу Перейре. Канноньер в июле единогласным решением судей проиграл Исраэлю Адесанье.

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