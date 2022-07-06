Кормье не стал винить Адесанью за скучный бой с Канноньером: «Для танго нужны двое»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях прокомментировал бой между чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей и на UFC 276.

«Люди так говорят, и хотя это немного клише, но для танго нужны двое. Если Канноньер немного бездельничал, то почему Иззи ответственен за то, чтобы сделать больше?

Думаю, в начале боя у Канноньера возникли определенные моменты, но они не были стабильными. Он не дошел до того уровня, чтобы стать реальным вызовом для Адесаньи.

Исраэль — один из самых талантливых контрпанчеров в этом деле, поэтому ты должен вступать в размены с ним с очень хорошей защитой.

Если ты этого не сделаешь, то закончишь, как Пауло Коста или Роберт Уиттакер в их первом бою», – считает Кормье.

Шоу от Адесаньи в UFC: вышел на бой с «прахом» соперника и маникюром. И уверенно защитил титул под свист трибун

Адесанья про то, что болельщики уходили по ходу боя с Канноньером: «Они пьяные. Они не знают, что такое настоящие техничные поединки»