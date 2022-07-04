Стрикленд – о проигрыше Перейре: «Знаю, что не буду гребанным величайшим бойцом»

Топовый средневес UFC Шон Стрикленд высказался о поединке против Алекса Перейры, в котором американец был нокаутирован в первом раунде.
«Я думал, что чертовски хорош, но это было не так. Я бы сделал это снова, дрался бы точно так же. Я просто хочу поблагодарить вас, ребята.
Я знаю, что не буду гребанным величайшим бойцом в истории. Я не Хабиб или Жорж Сен-Пьер.
Я простой парень, который любит драться. И вы, ребята, сделали это возможным. Так что спасибо вам», – сказал Стрикленд.
Шон Стрикленд: «Снимаю перед Алексом Перейрой шляпу, он гребаный убийца»
Видео нокаута в бою Алекс Перейра – Шон Стрикленд