Чимаев отказался от боя с Уиттакером: «Хочу биться с кем-то плохим, чтобы мне его не было жалко»

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев ответил на вопрос о возможном поединке с экс-чемпионом среднего дивизиона .

«Мне нравится Роберт. Я не хочу драться с хорошими парнями, дайте мне кого-то плохого. Хочу биться с кем-то плохим, чтобы мне его не было жалко.

С Робертом я бы лучше потренировался: он очень хорош, один из лучших бойцов в мире. Я следил за его боями. Я большой фанат этого спорта, так что за всем слежу.

Много кто хочет драться со мной, а Роберт никогда не говорил ничего плохо про меня. Много кто несет дерьмо в мою сторону — лучше я оторву головы им», – сказал Чимаев.

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