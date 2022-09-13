Тимати про конфликт с Хабибом: «Каждой живет своей жизнью и развивается, у нас нет ни неприязни, ни дружбы. Нормально разошлись»

Российский рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, известный как Тимати, рассказал про конфликт с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Виделись ли с Хабибом [после конфликта]? Да-да, виделись, и мы этот этап и отрезок прошли. У него было свое видение, у меня - свое, и они были абсолютно разными, и мы в них не сошлись.

У нас было непонимание, была словесная перепалка, и сейчас этот конфликт нивелирован. Каждой живет своей жизнью и развивается, у нас нет ни неприязни, ни дружбы. Нормально разошлись. Это уже давно закрытая тема», – сказал Тимати.

Напомним, в 2018 году боец и рэпер устроили перепалку в социальных сетях после отмены концерта Егора Крида в Дагестане.

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