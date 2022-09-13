Тимати: «Чимаев – самая яркая звезда. Петра Яна уважаю и поддерживаю. Ислам Махачев? В том числе»

Российский рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, известный как Тимати, рассказал об отношении к Хамзату Чимаеву.

- самая яркая звезда, зрелищная, и его бои не скучно смотреть, потому что его бои не проходят 70-80 процентов времени в партере.

[Хамзат] агрессивно работает в стойке, а также в партере. За Хамзатом приятно наблюдать. уважаю и поддерживаю. Ислам Махачев? В том числе.

С Хамзатом мы знакомы. Мы виделись много раз в Грозном, пару раз в Москве. Считаю, что он очень одаренный и талантливый боец, и хочу пожелать ему удачи. Он заслуживает пояс.

Хамзата сравнивали с ? Абсолютно некорректное сравнение. Это совершенно разное. Для меня Чимаев - очень зрелищный боец. Он бои заканчивает досрочно, и за ним реально интересно смотреть. А Хабиба могу одним словом [охарактеризовать]: непобежденный», – сказал Тимати.

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Следующий бой Хамзата Чимаева состоится в среднем весе до конца года