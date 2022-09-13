Пауло Коста: «Мне нравится бой с Чимаевым. Но, думаю, он не состоится. Хамзат избегает меня»

Бразильский средневес UFC Пауло Коста объяснил, почему думает, что его бой с не состоится.

«Мне нравится бой с Чимаевым. Но, думаю, он не состоится, потому что Хамзат избегает меня. Он не хочет драться со мной.

Чимаеву нравится драться с более мелкими парнями, чем он, у которых нет борьбы, нет защиты от тейкдаунов, нет мощи, чтобы его вздрючить.

Он знает, кто я такой. Даже его тренер и менеджер не хотят этого боя. Они хотят, чтобы Чимаев дрался с Кевином Холландом, Гилбертом Бернсом – маленькими бойцами. Я ценю этих ребят, но Чимаев выбирает, с кем хочет драться», – сказал Коста.

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