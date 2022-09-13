Исмаилов в октябре может провести бой по правилам бокса с Иличем. Гонорар Магомеда – 30 млн рублей, серба – 100 тысяч долларов

Рамазан Исмаилов, брат бойца , сообщил об организации боксерского поединка с Александром Иличем.

«Илич после боя со Шлеменко сказал: «No wrestling». Не знаю, к чему это, возможно, в шуточной форме. Но Мухаммад согласился: «Хорошо, давай без борьбы». Боксерские матчи хорошо оплачиваются.

Вокруг Илича хайп после победы над нашим легендарным бойцом . Зачем Мухаммаду отпускать этот хайп? Мы взяли это в свои руки и попытаемся сделать все возможное, чтобы провести бой.

Поединок с Иличем может пройти в октябре. Не знаю число, они сами анонсируют. Мухаммад в неплохой форме, он может боксировать. Будет хороший разогрев, пусть и опасный», – сказал Исмаилов-старший.

Глава промоушена Pravda Old School Boxing Хетаг Цопанов рассказал подробности организации боя между Исмаиловым и Иличем.

«У нас 7 октября Илич с Магой на 99% обговорены. Илич получит больше 100 тысяч долларов, а Исмаилов 30 миллионов рублей», – сказал Цопагов, которого цитирует Metaratings.

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