Томсон – об энергозатратном стиле Чимаева: «Хамзат нарвется на того, кто выдержит, что он приготовил. И что он будет делать тогда?»

Бывший боец UFC Джош Томсон раскритиковал Хамзата Чимаева за излишне активную манеру ведения поединка.

Эксперт заметил, что несмотря на быструю победу над Кевином Холландом, Хамзат тяжело дышал после неполных трех минут поединка.

потратил много энергии, когда проводил первые тейкдауны. Даже комментаторы говорили, что он тяжело дышал.

Хамзат – один из тех бойцов, которые дерутся подобным образом. Чимаев нарвется на кого-то, кто сможет выдержать все, что он приготовил.

И что он будет делать, когда потратит весь бензин? Чимаев – хороший боец. У него много отличных талантов, но бойцовский IQ – не один из них», – сказал Томсон.

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