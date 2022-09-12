Холланд – о проигрыше Чимаеву: «Потрясающий матч по грэпплингу, Хамзат – адский атлет»

Полусредневес UFC Кевин Холланд высказался о поединке против , в котором американец проиграл в первом раунде, попавшись на удушающий прием.

«Привет, ребята. Я проиграл потрясающий матч по грепплингу, а точнее, бой. Моя вина, Чимаев просто адский атлет. Я ненавижу заканчивать так год, поэтому хочу провести следующий бой против ударника.

Не знаю, заслуживаю ли я все еще бой с «Вандербоем», но если нет, тогда есть Даниэль Родригес, и мы можем довести это дело до конца. Нам пришлось спасать кард, и возможно, мы сможем с ним до конца года получить еще по одному чеку», – написал Кевин в соцсетях.

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