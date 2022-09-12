Пауло Коста вызвал Чимаева на бой: «Дэйна, дай мне этого чеченского гурмана»

Бразильский средневес UFC Пауло Коста обратился к президенту промоушена с просьбой организовать бой против .

Перед турниром UFC 279 между шведом чеченского происхождения и бразильцем случился конфликт. Бойцы столкнулись в Лас-Вегасе (Невада) в тренировочном зале UFC PI.

«Дай мне этого гребаного чеченского гурмана, Дэйна», – написал Коста в соцсетях.

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