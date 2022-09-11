Генри Сехудо: «Хамзат Чимаев – плохой парень! У него особый талант»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу Хамзата Чимаева на UFC 279 в Лас-Вегасе.
«На этой неделе было много ненужной драмы, но Хамзат Чимаев - плохой парень! У него особый талант.
Хамзат Чимаев пропустил один значимый удар за свою карьеру в UFC, не считая боя с Гилбертом Бернсом. Это невероятно! Доминирующий борец – опасный рецепт в этом виде спорта», – написал Сехудо.
В воскресенье Чимаев победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.
Чимаев нанес всего один удар по ходу боя с Холландом, у Кевина – ни одного
Чимаев после победы над Холландом: «Уничтожу всех парней в дивизионе!»