Хамзат Чимаев: «Говорил, что отдам Диазу все свои деньги. Это почти два миллиона долларов»

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что предлагал Нейту Диазу деньги, чтобы тот согласился с ним на бой в промежуточном весе после проваленного взвешивания.

«Я мог сделать вес, но врач меня остановил. Что я мог сделать? Я ждал, что мне скажет UFC. Я говорил, что хочу драться, что отдам этому парню все свои деньги. Это почти два миллиона долларов.

Если он гангстер, то ему следовало подраться за деньги. Но он не захотел биться со мной. Так кто теперь гангстер?» – сказал Чимаев.

На UFС 279 Чимаев подрался с Кевином Холландом и победил того в первом раунде, Диаз в четвертом болевым приемом одержал победу над .

Нейт Диаз заявил, что уходит из UFC: «У меня была самая длинная и успешная карьера. Я превзошел всех по зарплате и выживанию»

Хамзат Чимаев: «Диаз должен поблагодарить Бога, что не подрался со мной»