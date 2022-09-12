Головкин – о проигрыше Канело Биволу: «Сауль потерял связь с реальностью, Дмитрий даже не устал»

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и WBA Геннадий Головкин раскритиковал за противоречивую реакцию на поражение в бою с .

«Поведение Канело, поднявшего руки вверх после боя, а затем утверждающего, что он проиграл, возможно, лишь несколько раундов, просто показывает, что он потерял связь с реальностью и не способен все оценивать адекватно.

Не скажу, что меня удивила победа Бивола, потому что я знаю, кто такой Канело и кто такой Дмитрий. Меня больше удивила реакция людей, которые были под действием иллюзии, долго обманывали себя насчет Альвареса.

Я думаю, что Бивол мог выступить более уверенно. Мы все видели, как он выглядел после боя. Он не казался уставшим. У него была возможность сделать победу более убедительной», – сказал Головкин.

Дмитрий Бивол: «Не гонюсь за реваншем с Канело. Я свое получил»

Дмитрий Бивол: «Летом был в США, и меня, кажется, узнавали больше, чем в России»