Бивол о бое Головкин – Канело: «Не знаю, кто победит, но мы поддерживаем GGG»

Чемпион мира WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался о третьем бое между его бывшим оппонентом Саулем «Канело» Альваресом и Геннадием Головкиным:

«Я не знаю, кто победит. Я не люблю делать прогнозы. Но мы поддерживаем GGG», — ответил в онлайн-беседе с журналистами Дмитрий.

Бой Головкина и «Канело» состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все основные титулы чемпиона мира во второй средней категории.

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