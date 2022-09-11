Геннадий Головкин: «Самая большая слабость Канело – высокомерие, и оно наказуемо»

Чемпион WBA и IBF в среднем весе Геннадий Головкин назвал главную слабость будущего соперника Сауля Альвареса.

«Его самая большая слабость – высокомерие, и оно наказуемо. Канело вообще меня не беспокоит. Но когда у человека много плохих качеств, то они мешают ему жить нормальной жизнью. Это беспокоит его. Мы видим это прямо сейчас.

В последнем бою его можно было не отправлять в нокаут, чтобы победить. Обнадеживает, что судьи больше не лояльны к Канело. Они не ощущают груз его образа», – сказал Головкин.

Третий бой Канело и Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

Геннадий Головкин: «Мне не нужно драться как Бивол, чтобы иметь преимущество над Канело»

Гассиев уверен в победе Головкина над Канело: «Гена в этом бою поставит точку»