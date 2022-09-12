Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес заявил, что не считает себя более слабым боксером, чем Дмитрий Бивол.

Напомним, что в мае мексиканец решил подняться в полутяжелый вес, однако потерпел сенсационное поражение в бою с россиянином.

«С Биволом я дрался, когда был в расцвете сил. К сожалению, у меня много возникло проблем во время тренировочного лагеря.

Я проиграл, но у меня будет шанс отыграться в ближайшем будущем. Вот что я имел в виду, когда сказал, что проиграл в расцвете сил.

Бой проходил не в моей весовой категории, но думаю, что в реванше смогу легко победить, но всякое случается.

Я воспринимаю это как полученный опыт. Я выиграл первые пять или шесть раундов, но потом устал. Вот что случилось. Он не лучше меня», – сказал Канело.

Дмитрий Бивол: «Пока не вижу вариантов, чтобы бой с Бетербиевым состоялся»

Дмитрий Бивол: «Не гонюсь за реваншем с Канело. Я свое получил»