Нейт Диаз победил Тони Фергюсона на UFC 279 в четвертом раунде

Теги UFC MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Тони Фергюсон Хамзат Чимаев UFC 279 Фергюсон - Диаз Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе состоялся бой Нейта Диаза (24-13) и Тони Фергюсона (25-8) на UFC 279.

Бой прошел в полусреднем весе и закончился победой Нейта Диаза гильотиной в четвертом раунде. 

Напомним, что изначально Диаз должен был драться в главном событии с Хамзатом Чимаевым, а Фергюсон – в со-главном с Ли Цзиньляном. Но из-за проваленного взвешивания Чимаева американец отказался от боя с ним. 

Бой Диаза и Фергюсона – ностальгия из 2010-х. Два антагониста Хабиба подерутся только сейчас, но в поединке не будет проигравшего

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