Нейт Диаз победил Тони Фергюсона на UFC 279 в четвертом раунде

В Лас-Вегасе состоялся бой (24-13) и (25-8) на 279.

Бой прошел в полусреднем весе и закончился победой Нейта Диаза гильотиной в четвертом раунде.

Напомним, что изначально Диаз должен был драться в главном событии с , а Фергюсон – в со-главном с Ли Цзиньляном. Но из-за проваленного взвешивания Чимаева американец отказался от боя с ним.

Бой Диаза и Фергюсона – ностальгия из 2010-х. Два антагониста Хабиба подерутся только сейчас, но в поединке не будет проигравшего