Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал победу над Кевином Холландом на 279.

Чимаев победил удушающим приемом в первом раунде.

«Ну что теперь? Скажите теперь что-нибудь? Уничтожу всех парней в дивизионе! Дайте мне обоих парней из главного боя сразу – будет то же самое.

Я собирался сделать вес, но в итоге доктор остановил меня. Я здесь умираю в клетке, я никогда ее не покину – это мой дом.

Победа над Холландом? Мы все это тренируем каждый день. Спасибо моей команде», – сказал Чимаев.

Хамзат Чимаев победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде

«Хамзат показал, какая он #####». Собрали реакции бойцов на проваленное взвешивание Чимаева: сравнивают с Конором и Хабибом