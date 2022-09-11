Чимаев после победы над Холландом: «Уничтожу всех парней в дивизионе!»

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал победу над Кевином Холландом на UFC 279.

Чимаев победил удушающим приемом в первом раунде.

«Ну что теперь? Скажите теперь что-нибудь? Уничтожу всех парней в дивизионе! Дайте мне обоих парней из главного боя сразу – будет то же самое.

Я собирался сделать вес, но в итоге доктор остановил меня. Я здесь умираю в клетке, я никогда ее не покину – это мой дом.

Победа над Холландом? Мы все это тренируем каждый день. Спасибо моей команде», – сказал Чимаев.

Хамзат Чимаев победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде

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