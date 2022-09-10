Холланд – о Чимаеве: «Все эти гангстеры носят макияж перед камерами»

Американский полусредневес UFC Кевин Холланд высказался о . Сначала между бойцами произошел конфликт за кулисами турнира UFC 279, а затем из-за проваленного «Борзом» взвешивания эти спортсмены стали соперниками по поединку в промежуточном весе.

«Нет, черт возьми, это не лучший бой для меня. Все эти парни, которые утверждают, что он гангстеры, на самом деле не являются таковыми. Они наносят макияж перед HD-камерами, и это все что умеют делать», – сказал Холланд.

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