Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев ответил, что был готов продолжать снижать вес, однако руководство промоушена не дало ему это сделать.

«Они прервали мою весогонку, я был готов продолжать это дерьмо. [Свистящим фанатам в зале] Эй, тут Чечня, ублюдки! Заткнитесь. Я ##### [поимею] вашего паренька [Кевина Холланда]. Я уже сделал это за кулисами.

Мне все равно. Я хочу разнести всех. Я прихожу сюда, чтобы всех уничтожать. Сейчас очередь этого парня», – сказал Хамзат.

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