Цзинлян помог Фергюсону не споткнуться о провода за кулисами. 4 года наза Тони так травмировал колено и выбыл с поединка против Хабиба

За кулисами турнира UFC 279 произошел любопытный эпизод, попавший в объективы камер журналистов.

Полусредневесы Ли Цзинлян и Тони Фергюсон обменялись рукопожатиями и парой фраз, после чего американец развернулся и начал уходить.

Однако китайский боец заметил, что Тони запутался в проводах и помог «Эль-Кукую» избежать падения.

Отметим, что 4 года назад аналогичным образом Фергюсон травмировал колено, порвав крестообразные связки за кулисами турнира UFC 223. Тогда он должен был биться за вакантный титул в легком весе против .

Диаз недоволен сменой соперника: «Это полный бардак. Это чертовски раздражает. Я даже не знаю, как драться с Фергюсоном»

Нейт Диаз и Тони Фергюсон подерутся в главном событии UFC 279. Бой Чимаев – Холланд будет со-главным