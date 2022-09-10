Цзинлян помог Фергюсону не споткнуться о провода за кулисами. 4 года наза Тони так травмировал колено и выбыл с поединка против Хабиба

Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон UFC 279 Бокс/MMA/UFC

За кулисами турнира UFC 279 произошел любопытный эпизод, попавший в объективы камер журналистов.

Полусредневесы Ли Цзинлян и Тони Фергюсон обменялись рукопожатиями и парой фраз, после чего американец развернулся и начал уходить.

Однако китайский боец заметил, что Тони запутался в проводах и помог «Эль-Кукую» избежать падения.

Отметим, что 4 года назад аналогичным образом Фергюсон травмировал колено, порвав крестообразные связки за кулисами турнира UFC 223. Тогда он должен был биться за вакантный титул в легком весе против Хабиба Нурмагомедова.

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