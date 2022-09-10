Босс АСА Хасиев: «Не считаю Хабиба величайшим легковесом. Он бился трижды за вечер. Это серьезно?»

Руководитель лиги ACA Майрбек Хасиев заявил, что не считает величайшим легковесом в истории ММА.

По мнению Хасиева, бойцовский рекорд Хабиба 29-0 переоценен: промоутер указывает на слабую оппозицию и турниры, на которых Нурмагомедов проводил по несколько боев за вечер.

«Оппозиция должна быть соответствующая, а он в один вечер провел три боя. Это серьезно в ММА? Давайте говорить, как есть – это несерьезно.

Если вы позиционируете себя величайшим бойцом, оглядывайтесь назад и смотрите, с кем вы проводили бои.

Убираем из шестнадцати боев пять. Остается одиннадцать – с кем он дрался? Из этих одиннадцати соперников больше половины с отрицательным рекордом.

Есть у него еще один бой, я вообще в шоке был, 48-39 рекорд у человека. Он сколько лет дрался, или тоже проводил по пять боев в день?» – сказал Хасиев.

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