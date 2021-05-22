В ACA готовы заплатить 440 млн рублей за прощальный бой Хабиба в их лиге

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев сообщил, сколько готов заплатить экс-чемпиону в легком весе за бой в их промоушене.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал дагестанскому бойцу любые деньги за бой в их лиге.

«Готовы ли Хабибу заплатить 440 миллионов рублей и больше в ACA? Способность заплатить эти деньги есть. Возникает вопрос, насколько это целесообразно.

В данном случае сам глава Республики об этом говорит. Конечно, лига будет готова эти деньги заплатить, потому что это громкое событие – прощальный бой Хабиба в лиге ACA. Это событие можно было преподнести очень громко», – сказал Бадаев.

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