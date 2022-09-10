Джейк Пол похвалил UFC за бой Диаз – Фергюсон: «Это нужно было сделать изначально»

Видеоблогер и начинающий боксер позитивно отреагировал на изменения в мейн-карде UFC 279.

Теперь главным событием турнира значится бой и , хотя изначально соперником уроженца Стоктона (Калифорния) должен был стать Хамзат Чимаев.

«Диаз против Фергюсона – правильное главное событие. Этот бой изначально нужно было дать Нейту», – написал Джейк в соцсетях.

Кормье – о быстрой организации боя Диаза и Фергюсона: «Поэтому UFC – лучшая компания в этом бизнесе»

Диаз – о смене соперника: «Сучка Хабиб боялся Фергюсона так же, как засранец Чимаев боится меня»