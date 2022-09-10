Джейк Пол похвалил UFC за бой Диаз – Фергюсон: «Это нужно было сделать изначально»

Теги UFC Нейт Диаз Тони Фергюсон Джейк Пол UFC 279 Фергюсон - Диаз Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол позитивно отреагировал на изменения в мейн-карде UFC 279.

Теперь главным событием турнира значится бой Нейта Диаза и Тони Фергюсона, хотя изначально соперником уроженца Стоктона (Калифорния) должен был стать Хамзат Чимаев.

«Диаз против Фергюсона – правильное главное событие. Этот бой изначально нужно было дать Нейту», – написал Джейк в соцсетях.

Кормье – о быстрой организации боя Диаза и Фергюсона: «Поэтому UFC – лучшая компания в этом бизнесе»

Диаз – о смене соперника: «Сучка Хабиб боялся Фергюсона так же, как засранец Чимаев боится меня»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные