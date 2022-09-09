Гилберт Бернс про проваленное взвешивание Чимаева: «Вот это да! Дерьмовое шоу вчера, а сегодня не делает вес?»

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс поделился мнением про проваленную весогонку Хамзата Чимаева перед боем с Нейтом Диазом.

«Вот это да! Дерьмовое шоу вчера, а сегодня не делает вес?», – написал Бернс.

Бой Чимаева и Диаза должен был состояться в ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе, но Нейт отказывается драться с Хамзатом в промежуточном весе.

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