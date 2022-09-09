Хамзат Чимаев: «Холланд свое получил, Диаз свое получил»

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев дал комментарий после потасовки за кулисами пресс-конференции UFC 279.
В драке команд Чимаева и Нейта Диаза участвовало 100 человек, среди которых был Кевин Холланд и Даррен Тилл.
«Говорил я им всем – не шутить с нами. Кевин свое получил, Диаз свое получил», – сказал на видео Чимаев.
Бой Чимаева и Диаза состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.
Пресс-конференция UFC 279 отменена из-за потасовки команд Чимаева и Диаза. В драке участвовало 100 человек
Кевин Холланд про драку с командой Чимаева: «Я предложил этому клоуну подстричь бороду бесплатно»