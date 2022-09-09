Кевин Холланд про драку с командой Чимаева: «Я предложил этому клоуну подстричь бороду бесплатно»

Американский боец UFC Кевин Холланд рассказал о причинах драки с командой Хамзата Чимаева в преддверии пресс-конференции UFC 279.
Ранее сообщалось, что мероприятие отменили из-за массовой потасовки за кулисами. В драке команд Чимаева и Нейта Диаза участвовало 100 человек.
«Просто чтобы все знали. Я предложил этому клоуну подстричь бороду бесплатно.
Я не знаю ни одного места в США, которое предлагало бы эту услугу бесплатно! Я обещаю, что не ударил бы его», – написал американец в социальной сети.
Бой Чимаева и Диаза состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.
Пресс-конференция UFC 279 была отменена из-за потасовки команд Чимаева и Диаза. В драке участвовали 100 человек
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