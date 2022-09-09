Пресс-конференция UFC 279 отменена из-за потасовки команд Чимаева и Диаза. В драке участвовало 100 человек

Президент UFC Дэйна Уайт отменил пресс-конференцию 279-го номерного турнира в Лас-Вегасе из-за потасовки команд участников главного боя.

В ходе драки команд и участвовало 100 человек, 25 со стороны шведа и 75 со стороны американца.

Выяснилось, что в драке также участвовали бойцы Кевин Холланд и .

«Конференции не будет. Я извиняюсь перед всеми, я в очень странной ситуации, такого никогда не было в истории компании. Но поверьте мне, в интересах общей безопасности лучше не проводить эту пресс-конференцию и...

Да. Я слышу вас [публика свистит], я согласен с вами. Но для всеобщей безопасности это правильное решение. Я извиняюсь... Спасибо, что пришли», – сказал Уайт.

Бой Чимаева и Диаза станет главным событием UFC 279, который состоится в ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе.

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