Нейт Диаз – о планах после боя с Чимаевым: «Если я уйду, это не значит, что UFC дерьмо, я всегда буду с ними»

Популярный полусредневес UFC Нейт Диаз заявил, что может передумать уходить из UFC, несмотря на неоднократные просьбы освободить его от контракта.
«Если честно, я на стороне Дэйны Уайт относительно моего боя с Чимаевым. Это бизнес, а я разбираюсь в бизнесе.
Так что все в порядке. Мы с Дэйной всегда ладили во всем. Я не рискую, открывая Real Fight. Я никуда не собираюсь и ничего не делаю.
Если я уйду, это не значит, что UFC дерьмо. Чтобы я не сделал, я всегда буду с UFC», – сказал Диаз, которому в ночь на 11 сентября предстоит бой с Хамзатом Чимаевым.
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