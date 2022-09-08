Нейт Диаз – о планах после боя с Чимаевым: «Если я уйду, это не значит, что UFC дерьмо, я всегда буду с ними»

Популярный полусредневес UFC Нейт Диаз заявил, что может передумать уходить из UFC, несмотря на неоднократные просьбы освободить его от контракта.

«Если честно, я на стороне относительно моего боя с Чимаевым. Это бизнес, а я разбираюсь в бизнесе.

Так что все в порядке. Мы с Дэйной всегда ладили во всем. Я не рискую, открывая Real Fight. Я никуда не собираюсь и ничего не делаю.

Если я уйду, это не значит, что UFC дерьмо. Чтобы я не сделал, я всегда буду с UFC», – сказал Диаз, которому в ночь на 11 сентября предстоит бой с .

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