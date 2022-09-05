UFC 279 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги UFC MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Тони Фергюсон Ион Куцелаба Джонни Уокер Хамзат Чимаев UFC 279 Чимаев - Диаз Фергюсон - Джинлианг Бокс/MMA/UFC

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 279, в рамках которого состоится бой в полусреднем весе между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

Где смотреть и во сколько UFC 279?

Турнир в Лас-Вегасе начнется в 01:00 по московскому времени. Основной кард пройдет не раньше 05:00, главный бой — не раньше 07:00. Посмотреть UFC 279 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

Кард UFC 279

Помимо Чимаева и Диаза, в мейнкарде встретятся Джонни Уокер и Ион Куцелаба, Тони Фергюсон и Ли Джинлианг, Ирен Алдана и Мэйси Чиассон, Денис Тюлюлин и Джейми Пикетт.

 

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