UFC 279 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 279, в рамках которого состоится бой в полусреднем весе между и .

Где смотреть и во сколько UFC 279?

Турнир в Лас-Вегасе начнется в 01:00 по московскому времени. Основной кард пройдет не раньше 05:00, главный бой — не раньше 07:00. Посмотреть UFC 279 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

Кард UFC 279

Помимо Чимаева и Диаза, в мейнкарде встретятся и , и Ли Джинлианг, Ирен Алдана и Мэйси Чиассон, Денис Тюлюлин и Джейми Пикетт.