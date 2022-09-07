Чимаев вспомнил о тейкдауне Эдвардса в бою с Усманом: «Если бы я забрал спину, это был бы конец»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев оценил свои шансы в возможном поединке с Камару Усманом.

Швед чеченского происхождения уверен в своей победе, если нигериец допустит те же ошибки, что и в бою с Эдвардсом.

«Если мы встретимся с Усманом, то это будет большой бой. Все хотят увидеть наше противостояние. Камару почти такой же боец, как и я. 

Хорошая борьба, хороший бокс, но его борьба не на таком уровне. Эдвардс повалил его в первом раунде и забрал спину. Если я заберу его спину, то это будет конец», – сказал Чимаев.

Усман – о победе Эдвардса: «Мне не нравится, когда все говорят, что ему повезло» 

Чимаев – о Диазе: «Я все еще фанат Нейта, он мне нравится, но я хочу снести ему голову» 

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