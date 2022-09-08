Канело – о поединки с Усманом: «Возможно, когда я закончу, я смогу проводить такие бои»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес заявил, что может подраться с Камару Усманом.
Мексиканец отметил, что сейчас не хочет выходить в ринг против экс-чемпиона UFC, однако может подумать об этом после окончания профессиональной карьеры.
«Не сейчас. Я хочу сосредоточиться на том, чтобы войти в историю бокса. Возможно, когда я закончу боксировать, тогда смогу проводить такие бои», – сказал Канело.
«Можно заработать деньжат». Усик – про желание Канело провести с ним бой
Канело: «Я сразу же смирился с поражением от Бивола. Это не конец света»