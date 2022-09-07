Харитонов – о словах Исмаилова: «Я не должен проглатывать говно, которое он льет на меня»

Российский ветеран ММА Сергей Харитонов резко ответил Магомеду Исмаилову, назвавшего тяжеловеса «вонючим мешком».

Исмаилов сделал такое заявление после слов самого Харитонова, сказавшего, что стоит драться с , а не «с серьезными бойцами».

«Я же без слов оскорблений обошелся, а он про меня? Я его вычеркнул. Клоуны в нашей стране пользуются уважением. С этим ничего не сделать.

Это самый натуральный клоун в ММА. Он льет на меня в своих социальных сетях. Я понял его сущность. Я не должен проглатывать говно, которое он выставляет на меня в интернете», – сказал Харитонов.

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Исмаилов ответил на критику Шлеменко со стороны Харитонова, сравнив Сергея с вонючим мешком