Менеджер Чимаева: «Не удивлюсь, если Хамзат будет драться с полутяжеловесами и тяжеловесами»

Махди Шаммас, менеджер полусредневеса UFC Хамзата Чимаева, рассказал о стремлении бойца завоевать два пояса и подняться в другой дивизион.

«Сперва мы хотим завоевать пояс в полусреднем весе, а затем двинуть наверх. Когда мы получим второй пояс, то будем стремиться к чему-то еще.

Я не удивлюсь, если Хамзат будет драться с полутяжеловесами и тяжеловесами. Он постоянно с ними тренируется, так что его тело к этому привыкло.

Он не такой, как другие полусредневесы. У меня в зале еще несколько бойцов из этого дивизиона, но я не могу поставить их в пару к Волкану Оздемиру, Илиру Латифи или Алексу Густафссону. Их не могу, а Хамзата могу», – сказал Шаммас.

Напомним, что 11 сентября Чимаев подерется с Нейтом Диазом на UFC 279 в Лас-Вегасе.

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