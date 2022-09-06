Вячеслав Дацик подерется с Гаджи «Автоматом» на голых кулаках

и Гаджи «Автомат» Наврузов проведут бой на голых кулаках на ближайшем турнире . Об этом сообщает Metaratings.

В мае 2021-го Наврузов победил Дацика в боксерском поединке нокаутом в первом раунде.

24 сентября в Москве Дацик подерется с Александром Емельяненко. Наврузов в следующем поединке встретится с Тимуром Слащининым.

Дацик ответил Емельяненко: «Где была твоя жена, когда ты бухал и валялся в собственной моче и блевоте?»

Дацик – об интересе со стороны Eagle FC: «Будет интересный соперник, то почему бы и нет?»