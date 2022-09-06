Шлеменко 30 сентября подерется с Клебером Соузой на SFC 5 в Омске

Российский средневес назвал следующего соперника и дату боя.

30 сентября на турнире SFC 5 в Омске россиянин подерется с бразильцем Клебером Соузой.

«Клебер, привет! Вызов принят! Увидимся в Омске на SFC 5», – заявил «Шторм» в видео, опубликованном в социальных сетях.

Соуза идет на серии из трех побед и является чемпионом бразильской лиги SFT в среднем весе. Шлеменко в августе проиграл менее чем за полминуты сербу Александру Иличу на RCC 12 в Екатеринбурге.

Шлеменко нокаутировали за 21 секунду – вырубили с колена в прыжке и добили. Дальше Шторм должен драться с Исмаиловым

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