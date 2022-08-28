Александр Шлеменко: «Друзья, эмоции утихли, сейчас с холодной головой я никого не хочу и не буду обвинять в случившемся! Виноват только я сам!»

Российский боец сделал заявление в социальных сетях после поражения от Александра Илича на 12.

«Друзья, эмоции утихли, сейчас с холодной головой я никого не хочу и не буду обвинять в случившемся! Виноват только я сам!

Но хочу обратиться к людям, которые приняли мое поражение как свое! Огромное спасибо вам за поддержку и извините, что я так вас огорчил!» – сказал Шлеменко.

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