Ли Цзиньлян про бой Диаз – Чимаев: «Никто не знает, что произойдет на последних секундах пятого раунда, если драться с Нейтом»

Китайский полусредневес UFC Ли Цзиньлян поделился ожиданиями от боя и .

«Я не могу оценить шансы Диаза на победу в процентах, но мы все знаем: Чимаев - фаворит, а Нейт - аутсайдер. Но Хамзат никогда не дрался в пятираундовом бою.

Есть еще один важный фактор: Нейт Диаз - это Нейт Диаз. Никто не знает, что произойдет на последних секундах пятого раунда, если драться с Диазом.

Что нам действительно нужно в этом бою, так это чудо. И Нейт нам может его подарить», – считает Цзиньлян.

Бой Чимаева и Диаза состоится 11 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе.

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