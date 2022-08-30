Рамзан Кадыров рассказал о примирении чеченского ММА-блогера Тамаева и избившего его дагестанца

Глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале сообщил, что конфликт между чеченским ММА-блогером Асхабом Тамаевым и чемпионом мира по грэпплингу из Дагестана Дибиром Махмудовым разрешен.

«Определенные лица пытаются раздуть данный инцидент, который не красит ни одну из сторон.

На этом фоне супруга муфтия Республики Дагестан, уважаемая Айна Гамзатова, обратилась с примирительной речью к Асхабу Тамаеву и Дибиру Махмудову. Она напомнила ребятам о прекрасной кавказской традиции, когда женщина останавливала даже кровную вражду, бросив платок между конфликтующими сторонами.

Свое обращение она попросила приравнять к данному благородному жесту и призвала молодых людей простить друг друга ради Всевышнего.

Я со всей ответственностью заявляю, что после обращения Айны Заирбековны конфликт можно считать полностью исчерпанным. Чеченский и дагестанские народы всегда свято чтили традиции предков. И мы никому не позволим откровенно пренебрегать этим», – написал Кадыров.

Напомним, что в Махачкале из-за припаркованной в неположенном месте машины случился конфликт между Тамаевым и местным жителем, которым оказался чемпион мира по грэпплингу Махмудов.

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