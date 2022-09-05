Нейт Диаз подаст заявку на получение промоутерской лицензии

Американский полусредневес UFC Нейт Диаз решил заняться промоутерской деятельности. Об этом в интервью Ариэлю Хельвани рассказал член его команды.

Диаз подаст заявку на регистрацию промоушена под названием Real Fight, где будут бои по боксу, ММА и джиу-джитсу.

«Новое предприятие не имеет ничего общего к его статусу бойца, в котором он намерен быть очень активным. Real Fight – это экспансия в деловую сторону спорта, в котором он уже больше 20 лет.

Промоушен будет сосредоточен на привлечение бойцов со всего мира. Это могут быть перспективные парни или известные имена», – сообщил источник.

11 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе Диаз подерется с .

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