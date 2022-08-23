Кайо Борральо: «Чимаев – машина. Не думаю, что Диаз выдержит его темп»

Средневес UFC Кайо Борральо рассказал о тренировках с шведским полусредневесом чеченского происхождения .

«Меня прекрасно приняли в Швеции. Тренировки здесь очень жесткие, но партнеры по команде уважительно относятся друг к другу.

Сегодня, например, мы провели 10 раундов. Чимаев - машина. Не думаю, что Диаз выдержит его темп. Мне кажется, что он [Чимаев] легко победит его», – сказал Борральо.

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